「自分の車に火をつけました」ゴールデンウィーク中ののどかな朝、長めの白髪交じりの男が警察に出頭し、こう語った。家事発生から約２時間後のこと。男は淡々とした様子で「間違いありません」と容疑を認めているという。５月３日、神奈川県警金沢署は建造物等以外放火の疑いで横浜市内に住む無職・原文雄容疑者（58）を逮捕した。原容疑者は同日早朝５時すぎ、自宅マンションの立体駐車場で自身の軽自動車に火をつけたという。駐