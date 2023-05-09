「当館ダイバーも無事避難することができました。ダイバーはこのとっさの行動にとても感謝していました」。石川県七尾市にある「のとじま水族館」のそんなツイートが注目を集めています。5日に地震が発生した際、水槽を掃除中だったダイバーにお客さんがスマホ画面で地震を知らせてくれたことへの感謝を伝える内容です。知らせを受け取ったダイバーに話を聞きました。【画像】のとじま水族館の外観七尾市でも震度45日午後2時42