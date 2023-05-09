三重県桑名市の私立「長寿認定こども園」で、保育士が園児に給食を食べるよう約４時間にわたり強要したうえ、失禁させるなどの虐待が疑われる不適切保育があり、市が立ち入り調査していたことが８日、分かった。市によると、３月中旬に保護者から市に相談があって発覚。市は４月２８日に調査に入り、今年２〜３月に給食を食べるよう強要したり、園児の足を引っ張ったりする不適切保育が数件あったことを確認した。ほかにも同様