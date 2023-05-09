5月4日、エンゼルスの大谷翔平はメジャー通算「500奪三振＆100本塁打」に到達し、ベーブ・ルース以来史上2人目となる偉業を成し遂げた。【写真】大谷翔平が描いた「スラムダンク」のイラストがうま過ぎる「メジャーで本格的に二刀流に挑戦した'21年以降、大谷選手は投打で記録を次々と打ち立てていき、いまや“野球の神様”ベーブ・ルース以来か史上初かという状況になっています。二刀流の難しさは誰もが認めるところですが、過