お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃん（46歳）が5月8日、自身のInstagramを更新。18日目でお風呂の水を替えたことを報告している。クロちゃんはお風呂の水が茶色になった“汚風呂”の状態でも気にせず入り、SNSに写真をアップすることから、しばしば物議を醸しているが、今回は水を替える前に「実家に帰る前にお風呂の水抜くの忘れてたしん。前に変えたのが4月20日だったから、17日目だしんねー。せっかくだからもう一回入っ