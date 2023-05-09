お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃん（46歳）が5月8日、自身のInstagramを更新。18日目でお風呂の水を替えたことを報告している。クロちゃんはお風呂の水が茶色になった“汚風呂”の状態でも気にせず入り、SNSに写真をアップすることから、しばしば物議を醸しているが、今回は水を替える前に「実家に帰る前にお風呂の水抜くの忘れてたしん。前に変えたのが4月20日だったから、17日目だしんねー。せっかくだからもう一回入っ
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