4試合ぶりのマルチヒットに成功した大谷翔平（ロサンゼルス・エンゼルス）に韓国メディアも注目している。【写真】大谷翔平を観戦した長身美女『OSEN』は5月8日、「“打撃感帰ってきた”大谷の沈黙終了、4試合ぶりマルチヒット+1打点…チームは完敗」と題し、大谷の活躍に言及した。「打撃不振から脱却か？」 大谷は同日、本拠地エンゼル・スタジアムで行われたテキサス・レンジャーズ戦で、直近まで続いた11打数連続無安打の