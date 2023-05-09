ブラック企業に入らないためにもしっかりとした見極めは必要だ。神奈川県に住む30代前半の男性（クリエイティブ、メディア・アパレル・デザイン／フリーランス／年収200万円）は面接官から「うちは休憩らしい休憩はない」「それで問題なければ採用する」と言われた驚愕の面接エピソードを明かした。（文：谷城ヤエ）「怒鳴るような捨て台詞を吐かれました」男性は「履歴書を送った会社から面接の案内があり」面接に向かった。「私