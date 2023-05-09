バレーボール女子日本代表が８日、シーズン開幕を控えて都内で会見し、鹿児島合宿（９〜２０日）に参加する２５人を発表。ここから３０日開幕のネーションズリーグのメンバーが決まる。米国人の父を持ち、初代表の小林エンジェリーナ優姫（２３）＝ウィスコンシン大グリーンベイ校大学院＝がユニホーム姿を初披露した。女子代表歴代最長身の１９６センチを生かし、同じ日系人でＷＢＣで大暴れした野球のラーズ・ヌートバー外野手