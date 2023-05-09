巨人・原辰徳監督（６４）が８日、オコエ瑠偉外野手（２５）を抹消した理由を説明した。オコエは初の現役ドラフトで巨人に移籍しキャンプ、オープン戦で結果を残し開幕１軍切符を勝ち取った。チームの懸案事項だったリードオフマンとしても活躍した。だがここにきて１０打席連続無安打と本調子ではなかった。今季は２３試合の出場で打率・２４７、２本塁打、６打点だった。指揮官は「まあちょっと試合にあんまり出てないしね