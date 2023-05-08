離婚の原因は人それぞれ。ですが、その原因に「義理のお母さん」が絡んでいることってよくあるようです。中には、「え、それ離婚して本当に良かったね！」と思わざるを得ないようなケースも……。今回は、「義母と生活するのがストレスだった原因」の中から、仰天行動連発のありえない義母とのエピソードをご紹介します。ありえない行動にストレスMAX「義母とは同居生活だったのですが、とにかく非常識な人すぎてストレスが溜まり