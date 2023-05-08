まさかの「称賛」殺到！ なぜ日本人が熱狂？現在国内で展開される新型車は、脱炭素や環境保護の観点から低燃費性能や低排出ガス性能を高めるために、電動車やハイブリッドカーなどの「エコカー」が主流となりつつあります。しかし海外を見ると、そんな感覚とは全く別世界と言えるようなとてつもないクルマが誕生していました。これが最後！ HEMIを搭載したダッジの新型「チャレンジャー SRTデーモン170」そのクルマは、202