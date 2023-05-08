資金管理の情報サイトがワイルド・スピード全１０作品を鑑賞した人に１０００ドルを支払う提案をしている/IMDB（ＣＮＮ）資金管理の情報サイト「ファイナンスバズ」が、人気アクション映画「ワイルド・スピード」シリーズの全１０作品を鑑賞する人１人に対して１０００ドル（約１３万円）支払うと提案している。ファイナンスバズは、ワイルド・スピード作品に関する保険金の算定を行う「精算人（アジャスター）」を探している。ワ