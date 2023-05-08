【AFP＝時事】英国の故エリザベス女王（Queen Elizabeth II）に愛されたコーギーは長年にわたり王室の象徴だった。だがチャールズ新国王（King Charles III）の戴冠に伴い、国王夫妻が飼っているジャック・ラッセル・テリアに注目が集まっている。チャールズ国王と妻カミラ王妃（Queen Camilla）の飼い犬ブルーベルとベスは元保護犬で、王妃が後援する犬猫保護施設から迎えられた。現在は首都ロンドンのバッキンガム宮殿（Buckin