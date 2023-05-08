本拠地・レンジャーズ戦に「3番・指名打者」で先発出場■エンゼルス ー レンジャーズ（日本時間8日・アナハイム）エンゼルスの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、本拠地・レンジャーズ戦に「3番・指名打者」で先発出場した。4回の第3打席で3試合ぶりとなる中前適時打を放った。地区首位を走るレンジャーズとの直接対決。初回の第1打席は激走で相手の野選を誘い、レンドンの先制3ランを演出。第2打席で四球を選ぶと4回2死一、