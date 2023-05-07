Apple Watch SEおよびApple Watch Series 4以降で使える転倒検出機能により、心臓発作を起こした女性の命が救われるという事例が報告されています。Apple Watch Helped Save My Mom's Life : r/applehttps://www.reddit.com/r/apple/comments/137r3ga/apple_watch_helped_save_my_moms_life/Apple Watch Fall detection helps save woman with heart issueshttps://appleinsider.com/articles/23/05/06/apple-watch-calls-911-for-