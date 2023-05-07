【AFP＝時事】ロンドン中心部ウェストミンスター寺院（Westminster Abbey）で6日に行われたチャールズ英国王（King Charles III、74）の戴冠式では、年少世代の王族が注目を集めた。ただ、最年少の2人は不在だった。ヘンリー王子（Prince Harry）とメーガン妃（Meghan, Duchess of Sussex）夫妻の長男アーチー王子（Prince Archie、4）と長女リリベット王女（Princess Lilibet、1歳11か月）はメーガン妃と共に米カリフォルニア州
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