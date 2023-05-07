英王室のウィリアム皇太子とキャサリン妃の公式インスタグラムが７日までに更新。６日に行われたウィリアム皇太子の父・チャールズ国王の戴冠式の様子を公開した。皇太子夫妻は「思い出の午後」と英国で７０年ぶりに行われた戴冠式について記し、正装姿でキャサリン妃とともに馬車に乗って手を振るショットをアップ。ほかにも第１子長男・ジョージ王子、第２子長女・シャーロット王女、第３子次男・ルイ王子がそろって馬車に座