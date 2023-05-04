４月３日からスタートした朝の情報番組『ＤａｙＤａｙ．』（日本テレビ系）の、火曜レギュラーに起用されたアンミカ（51）の評価がうなぎのぼりだ。「これまでもフジテレビ系の『バイキングＭＯＲＥ』や『ポップＵＰ！』などの情報番組に出演していましたけど、とにかくコメンテーターとして能力が高い。暗いニュースやネガティブな話題でも、人情味溢れるコメントやポジティブな意見に変換できるのが強みです。タレントのコメンテ