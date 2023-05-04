天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは「天使の歌声」として知られるウィーン少年合唱団の来日公演を鑑賞されました。午後2時ごろ、両陛下と愛子さまは都内のコンサートホールに着席されました。陛下のネクタイと愛子さまのワンピースはマスタード色で、色味を揃えた装いでご一家が会場に姿を見せると、観客から大きな拍手が起き、ご一家は笑顔で会釈をされました。ウィーン少年合唱団は500年以上の歴史を持つ世界有数の少年合唱団で、