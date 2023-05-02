2017Ç¯12·î¡¢2019Ç¯11·î¡¢2023Ç¯4·î¡£SHINee¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¤µ¤ó¤¬27ºÐ¤Ç¡¢f(x)½Ð¿È¤Î¥½¥ë¥ê¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆASTRO¡¦¥à¥ó¥Ó¥ó¤µ¤ó¤¬25ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£¡ÚÃíÌÜ¡ÛÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬Åê¤²¤«¤±¤¿¡È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤ÎÈáÊó¤¬º£¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£ÆÍÁ³¤ÎÈáÊó¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà¤é¤òÁ¢Ë¾¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ä°ìÈÌÂç½°¤â¾×·â¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¡£¤À¤¿K-POP³¦¤ÎÈá·à¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÍ½Äê¤µ¤ì