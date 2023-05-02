°ì»þ¤ÏÂÇÎ¨.167¤â¡ÄÄ´»Ò¸þ¾å¤Ç3³ä¤¬»ë³¦¤Ë¢£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹ 6¡¼5 ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡¦¥Ü¥¹¥È¥ó¡Ë¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¡£11»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¤Ê¤É4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£ÂÇÎ¨¤â.286¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¸«»ö¤À¡×¡Ö¿·¿Í²¦¡×¤Ê¤ÉÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£4·î¤Ë¤Ï21ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤È¶ì¤·¤ß¡¢18Æü¡ÊÆ±19Æü¡Ë