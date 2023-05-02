¼ÖÆ»¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹âÎð½÷À­¤ò²ðÊú¤·¤Æ¿ÍÌ¿µß½õ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ºë¶Ì¸©·ÙÀî±Û½ð¤Ï2Æü¡¢Àî±Û»Ô³ûÅÄ¤Î»ÔÎ©Ë§Ìî¾®³Ø¹»¤Ç¡¢6Ç¯¤ÎÆ£°æÊËÂç¤µ¤ó¡Ê12¡Ë¤È4Ç¯¤ÎËÌÊý²í¿Í¤µ¤ó¡Ê9¡Ë¤Ë´¶¼Õ¾õ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£¡Ö¤­¤Ã¤È¤¢¤½¤³¤À¡×¿å¾å¥Ð¥¤¥¯¤Ç°ìÄ¾Àþ¥À¥¤¥Ð¡¼5¿Íµß½Ð¤Ë´¶¼Õ¾õÆ±½ð¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3·î29Æü¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢Í·¤ó¤Ç¤¤¤¿2¿Í¤ÏÆ±»Ô³ûÅÄ¤Î»ÔÆ»¤Ç»ÔÆâ¤Î80Âå½÷À­¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£½÷À­¤ÏÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¶á¤¯¤ËÅÝ¤ì¤Æ