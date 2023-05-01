全国で映画館を運営する「TOHOシネマズ」（東京）は1日、映画鑑賞料金を値上げすると発表した。一般は1900円から100円値上げし、2000円となる。改定は6月1日から。坂本龍一さんの死で考えた芸術家の政治的発信同社は「エネルギー価格の高騰や円安による仕入れコストの上昇」などを理由に挙げている。その他の改定は、▽シニア（1200円→1300円）▽レイトショー1400円→1500円）▽毎月1日のファーストデイ（1200円→1300円）