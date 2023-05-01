東京都渋谷区のクラブで、男性客に「殺すぞ」と因縁を付け、顔を殴ったなどとして、警視庁は１日までに、傷害と暴力行為法違反の疑いで、特定抗争指定暴力団山口組系組員、川合淳容疑者（４０）＝同区道玄坂＝ら６人を再逮捕した。同容疑者は容疑を否認しているという。再逮捕容疑は昨年８月２８日午前２時ごろ、同区道玄坂のクラブで、男性客（２７）の顔を殴って１週間のけがをさせたほか、同店前の路上で警棒を見せ、クラブ