TOHOシネマズ株式会社は1日、6月1日より映画鑑賞料金を改定すると発表した。エネルギー価格の高騰や円安による仕入れコストの上昇、アルバイト人件費や各種設備投資における負担増等によって、企業努力だけではこれらの吸収は困難だと判断し、料金改定に至ったという。対象はTOHOシネマズ全国71拠点、6月1日（木）上映分から変更となる。改定内容は以下の通り。一般1,900円→2,000円シニア1,200円→1,300円レイトショー1