生んで間もない赤ちゃんを殺害し、駅のコインロッカーに放置したとして、逮捕された母親の二審の初公判が4月27日に開かれた。殺人と死体遺棄の罪に問われている、小関彩乃被告（23）。事件があったのは2022年5月。小関被告は生んで間もない赤ちゃんを殺害し、JR千歳駅のコインロッカーに放置したとされている。2月に、一審の札幌地方裁判所が言い渡したのは、懲役5年の実刑判決。この判決を受け、小関被告は控訴した。4月27日、二