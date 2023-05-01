『しくじり先生 俺みたいになるな！！』に、総合格闘家の朝倉未来が登場。たった2人で50人を相手に喧嘩をした話の裏側を明かした。【動画】学ラン姿の朝倉未来番組には、オードリーの若林正恭、平成ノブシコブシの吉村崇、ハライチの澤部佑、横山由依、渡邉美穂らが出演。この日のしくじり先生は、ボクシング元世界王者の竹原慎二。ヤンチャだった中学時代、夜の学校に忍び込んだり、他校のヤンキーたちと川原で決闘して相手