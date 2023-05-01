４月３０日に初回が放送され、元ＳＭＡＰの中居正広（５０）と香取慎吾（４６）が６年ぶりに共演したフジテレビ系「まつもｔｏなかい」（日曜後９・０）。平均世帯視聴率が関東地区で１０・５％（個人視聴率７・０％）と好スタートを切った同番組だが、ナレーションを務めていたのは意外な芸人だった。お笑いコンビ、とろサーモンの村田秀亮（４３）は放送前、「とんでもない番組のナレーションをさせていただいております。とんで