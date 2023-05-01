和歌山県の梅干製造問屋、梅樹園がＳＮＳで「ゆで卵の梅酢漬け」を紹介し、ネットユーザーの間で話題になっている。同社は４月３０日、「ゆで卵を梅酢に１日漬けた結果。可愛いしめっちゃ美味しい！」とツイート。半分にカットして、白身がピンクに色付いたゆで卵の画像を掲載した。この投稿に「パッションフルーツエッグだ」「かわいい」「色鮮やか」「こりゃうまそう」「弁当に入れたい」などの反応が寄せられた。また、ネットユ
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