2020年、静岡県吉田町の工場で消防隊員ら7人が死傷した火災について、警察は爆発的な火災の原因は洗剤に含まれる過炭酸ナトリウムから発生した大量の酸素とみていることが捜査関係者への取材で分かりました。 爆発的な燃焼によって消防隊員ら7人が死傷した吉田町川尻のレック静岡第2工場の火災をめぐっては、2023年4月28日、警察が生産する洗剤の管理を怠ったなどとして当時の工場の責任者2人を書類送検しました。 この爆発的な