真夜中にドラマのロケ地にレンガを投げた４０代の男性が警察に逮捕された。３０日、ソウル恵化（へファ）警察署は傷害の容疑で４０代の男性Ａ氏を在宅起訴し、捜査中だと明らかにした。Ａ氏は２６日午前３時２５分ごろ、ソウル鍾路区昌信洞（チョンログ・チャンシンドン）のドラマロケ地にレンガを投げて２０代女性スタッフＢ氏を負傷させた疑いが持たれている。Ｂ氏は命には支障がないことが分かった。警察はＡ氏を相手にレンガを