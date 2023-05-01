本日5月1日(月)〜5月5日(金)の期間トッピングサービス券5枚綴りの「プレミアムチケット」がプレゼントされる「ゴーゴーバースデー」を開催される。秋葉原周辺で実施される店舗は「ゴーゴーカレー秋葉原1号店」「ゴーゴーカレー秋葉原中央通店」の2店。「ゴーゴーカレー」は、金沢カレーブームの火付け役で、同店が提供するカレーは、55の工程を5時間かけてじっくり煮込んだ特製オリジナル・ルーをさらに55時間寝かし旨みを熟成した