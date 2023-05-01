トルコのエルドアン大統領は、トルコの情報機関が過激派組織「イスラム国」の最高指導者を殺害したと発表しました。エルドアン大統領は30日のテレビインタビューで「トルコの情報機関は29日、シリアで『イスラム国』の最高指導者、アブフセイン・クライシを無力化した」と明らかにしました。ロイター通信は地元の情報源などの話として、作戦はトルコが支援する反政府勢力が実効支配しているシリア北部の町ジンディレスで夜通