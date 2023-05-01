丸の内OLで、車好きの女性人気ユーチューバー「あま猫」が、1日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。所有する「フェラーリ Portofino」を売却することを発表した。平日は会社員として働き、休日は趣味の車にどっぷり漬かるという「車好きOL」として知られるあま猫。YouTube収益を全て車に投じ、現在「スバル WRX STi」、「フェラーリ Portofino」、「レクサスIS500 First Edition」に加え、新たに新車価格2000万円超の「ホン