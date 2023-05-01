ちょっとした操作なのに作業効率を爆上げしてくれる、6つの超便利な「一発入力機能」をご紹介（写真：MediaFOTO／PIXTA）「最低限のExcel操作ならできるけど、関数やマクロって聞くと、Excelって難しそう……」 苦手意識を持つ人も多いExcelですが、Excelのプロである「かりゆし|Excel図解」さんは「ちょっとした操作を知っておくだけで、作業効率が爆上がりするのです」と語ります。 本稿ではかりゆしさんの書籍『