ちょっとした操作なのに作業効率を爆上げしてくれる、6つの超便利な「一発入力機能」をご紹介（写真：MediaFOTO／PIXTA）「最低限のExcel操作ならできるけど、関数やマクロって聞くと、Excelって難しそう……」 苦手意識を持つ人も多いExcelですが、Excelのプロである「かりゆし|Excel図解」さんは「ちょっとした操作を知っておくだけで、作業効率が爆上がりするのです」と語ります。 本稿ではかりゆしさんの書籍『
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「サリンばらまく」25歳女を逮捕
- 2. TBSに裏切られた…告発後身バレ
- 3. 中居と香取 年明けに会っていた
- 4. 松本人志 中居の病状知り半泣き
- 5. 派遣を違法に戻せば…指摘に賛同
- 6. 解雇のNHKアナ 退職金に批判の声
- 7. 中居に「死にますか」香取の真意
- 8. 吉瀬美智子の「ミニスカ」に衝撃
- 9. 大津綾香氏 協力者とは決別状態
- 10. 向井理で「パリピ孔明」ドラマ化
- 1. 「サリンばらまく」25歳女を逮捕
- 2. TBSに裏切られた…告発後身バレ
- 3. 派遣を違法に戻せば…指摘に賛同
- 4. 大津綾香氏 協力者とは決別状態
- 5. 田嶋陽子氏「自虐史観って何よ」
- 6. 女子大生を1年のぞき? 犯行詳細
- 7. 身柄確保の男、約45万円所持
- 8. 転職先で地獄の飲み会 体調壊す
- 9. 電車に小学生が接触 線路へ転落
- 10. 交際相手に熱湯かけたか 女逮捕
- 1. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
- 2. 緑茶×レモンでリフレッシュ体験
- 3. アクセサリー店強盗事件 男逮捕
- 4. 岸田総理 エジプト大統領とウクライナ…
- 5. 首相、エジプト博物館視察 ODAで建設…
- 6. 赤身肉は避けるべし? 意外な理由
- 7. フィリピンの中国対応「高く評価」＝自…
- 8. 失言の東京藝大職員「問題行動」
- 9. 岸田首相「開業が待ち遠しい」 大エジ…
- 10. 日エジプト首脳会談 「法の支配」重要…
- 1. マラソン大会で失格 選手が乗車
- 2. ゼレンスキー氏がハンガリー批判
- 3. 81歳2人が世界一周 日本で問題も
- 4. 水筒に大麻シール? 勘違いに爆笑
- 5. 装甲車が電柱衝突 ウ兵士は苦笑
- 6. K-POPで相次ぐ活休 ファン心配も
- 7. 規則違反の露兵士「穴」で処罰か
- 8. 中国の歴史教科書 SNSに疑問の声
- 9. 「和牛」タイ中間層で人気高まる
- 10. ロシア軍機 米軍機に挑発行為
- 1. 優秀な人ほど辞める 会社の特徴
- 2. 住人が語るタワマンのデメリット
- 3. 世帯年収900万円家族の収支内訳
- 4. 家電量販店「YBYK戦争」の現状
- 5. 休んでもなぜか疲れる人の悪習慣
- 6. 42歳結婚の予定なし…老後が心配
- 7. 世界でヒットしたUNIQLOのバッグ
- 8. 北国銀行 債権45億円回収不能か
- 9. 彼女に30万貸して逃げられた男性
- 10. 悲鳴をあげる男性の脚に救世主？
- 1. 記事閲覧に課金 Twitterが導入へ
- 2. ダイソーで買える便利アイテム
- 3. 元開発者への訴訟 Apple取り下げ
- 4. 魚の生臭ニオイ一掃 会社員開発
- 5. これは洗濯機の標準装備であるべき！ …
- 6. 3賞を決定、写真展『アートの競演 2023…
- 7. 金融庁、フィッシング詐欺による預金不…
- 8. ライカと共同開発した1インチセンサー…
- 9. 1万円台の超格安タブレット「N-one NPa…
- 10. 注目集まるPixel 7aに新色追加か
- 1. 大谷の体力 日本人から驚きの声
- 2. ジンギスカンダンスにネット歓喜
- 3. 大谷7号 飛距離126mの弾丸特大弾
- 4. 「疑惑の判定」にファンが激怒
- 5. 妻の高城亜樹が登場し大反響
- 6. 大谷翔平に「こんな顔するんか」
- 7. 三笘薫の「誤審非難」にCEO警鐘
- 8. 中澤佑二氏 唯一受けたスカウト
- 9. 選手を集めれば…前主将の決断
- 10. 可愛すぎる台湾チア 密かに来日
- 1. 中居と香取 年明けに会っていた
- 2. 松本人志 中居の病状知り半泣き
- 3. 解雇のNHKアナ 退職金に批判の声
- 4. 中居に「死にますか」香取の真意
- 5. 吉瀬美智子の「ミニスカ」に衝撃
- 6. 向井理で「パリピ孔明」ドラマ化
- 7. 中居と香取6年ぶり共演 第一声は
- 8. 上島さん一周忌 まさかの珍道中
- 9. SMAPは脅威 松本人志の本音に涙
- 10. 川口春奈「ラブラブデート現場」
- 1. 未開封リカちゃん 届いてゾッ
- 2. 40代夫の「底の浅さ」にうんざり
- 3. きれいな家 散らからない理由
- 4. 同窓会参加 女性が後悔した理由
- 5. 不倫がバレて窮地「夫の絶望」
- 6. 「痛いおばさん」大人女性との差
- 7. 天一ファン必見の新ラーメン登場
- 8. 逃したら損「大当たり男性」特徴
- 9. 3COINS「プレート」売り切れ続出
- 10. 10人と同時交際? モテた長女の今