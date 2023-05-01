フジテレビは5月1日（月）、ドラマ『パリピ孔明』を2023年秋に放送すると発表した。主演・諸葛孔明役は向井理さんが演じることも明らかにされている。＼ ＼/／ ／ 渋谷に降り立った諸葛孔明！さらに駐車場でもその姿を激写！！&#128248; ／ ／/＼ ＼現代に転生した孔明を演じる主演・ #向井理 さんのビジュアルを公開&#129321;日本に降臨した孔明の姿がワクワクさせますね&#128526;#パリピ孔明 pic.twitte