バヤシ（中林宏明／なかばやし・ひろあき）／TikToker、飯テロ動画クリエイター。1988年、群馬県生まれ。クリエイター・オブ・ザ・イヤーを2021年と2022年に連続受賞した。TikTokは@bayashi.tiktok（撮影：尾形文繁）今どき、会社だけに依存せず、副業にも挑戦する人は多い。「バヤシ」氏はジムのパーソナルトレーナーから、今や日本一のTikTokerに上り詰めた異色の経歴の持ち主だ。TikTokのフォロワー数は4700万人以上、累計いい
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