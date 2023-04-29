女優の橋本環奈（24）が28日放送のTBS「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。舞台「千と千尋の神隠し」の裏話を明かした。昨年に初演された同作品で主演を務めた橋本は「私初めての舞台でした」と明かすと、MCの笑福亭鶴瓶は「初めての舞台の声の出し方ちゃうで」と驚きの声を上げた。橋本は「全120公演だったので、で、60公演ずつ、上白石萌音ちゃんと」と説明。鶴瓶から「萌音もええやつやからね、あれ。ストレッ