藤井聡太六冠が渡辺明名人に挑む将棋の8大タイトルの1つ「名人戦」の第2局は2日目の4月28日、87手までで渡辺名人が投了し、藤井六冠が勝ちました。今回も藤井六冠は静岡市に大きな影響を与えています。 将棋界で最も伝統のあるタイトル「名人戦」。第2局の静岡決戦は4月28日午前9時に再開されました。史上最年少記録を狙う藤井六冠と名人戦4連覇を目指す渡辺名人による熱い戦いが繰り広げられました。 ＜坂口将也記者＞ 「対局