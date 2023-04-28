【AFP＝時事】英国のバレエ団、バーミンガム・ロイヤル・バレエ（Birmingham Royal Ballet）のリハーサルスタジオで、ダンサーがピルエットにエアギター、跳躍にヘッドバンギングを組み合わせた新しいステップを試みている。キューバ出身の芸術監督、カルロス・アコスタ（Carlos Acosta）氏（39）が考案した世界初のヘビーメタルバレエ、「ブラック・サバス──ザ・バレエ（Black Sabbath -- The Ballet）」だ。2020年に英国第2