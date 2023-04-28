毎年、４月から６月までは「狂犬病予防注射月間」です。この時期、区市町村の集団接種会場や動物病院で、わんちゃんと飼い主さんのがんばる姿が話題になります。【写真】日本国内における「狂犬病」の発生状況狂犬病予防法第５条、同施行規則第１１条の規定により、生後９１日以上の犬の飼い主は、毎年１回の狂犬病予防注射を受けさせることが義務づけられています。注射を怠った場合、２０万円以下の罰金刑が科される場合がありま
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