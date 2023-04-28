「しょこたん」の愛称で親しまれるタレントの中川翔子（37）が結婚することが27日、分かった。相手は同年代の男性会社員。所属事務所によると、知人の紹介で知り合い、昨年から1年ほど交際しているという。すでに同居して新婚生活をスタートさせており、婚姻届はタイミングを見て提出する。中川は本紙に直筆メッセージを寄せ、結婚することを報告。相手の男性について「同年代で、動物が大好きで夢に向かって働く姿を尊敬して