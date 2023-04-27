全国展開するスープ専門店「Soup Stock Tokyo（スープストックトーキョー）」は27日までに公式ホームページを更新し「離乳食提供開始の反響を受けまして」との声明を掲載した。先日、これまで一部店舗でのみ実施していた離乳食の無料提供サービスを全店に拡大することを発表したところ、ツイッターで一部「子どもが増えて迷惑」「客層が悪くなる」といった批判があったことを受けてのものだ。【安易に謝罪せず立派】絶賛されたスー