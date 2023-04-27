首都圏で暮らす女性（46）は、給与明細を見る度に怒りで震える。非正規雇用の仕事を転々とし、年収が300万円を上回ることはなかった。それでも、所得税や社会保険料が容赦なく差し引かれていく。【写真】婚活パーティーのパンフに心がざわつく55歳男性、少子化対策「私は枠外」不妊治療で公的保険の適用範囲が広がったり、子育てで時短勤務をする人への現金給付を検討したり。若い世代の支援に公金が使われるニュースを見聞
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