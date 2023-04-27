今季自己最長飛距離の4号ソロ＆7戦連続安打で19連戦終える■オリオールズ 6ー2 レッドソックス（日本時間27日・ボルティモア）レッドソックスの吉田正尚外野手は26日（日本時間27日）、敵地・オリオールズ戦に「4番・左翼」で出場。2回に4号ソロを放ち、4打数1安打1打点だった。20日（同21日）のツインズ戦から続く連続試合安打を7に伸ばし、好調をキープ。米メディアも称賛の声を並べた。2回先頭の第1打席で、先発・ウェルズ