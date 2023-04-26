レゴジャパンは4月26日（水）、同社の公式Twitterアカウント（@LEGO_Group_JP）にて、任天堂とのコラボ商品「レゴ スーパーマリオ」シリーズに『ドンキーコング』シリーズのキャラクターを追加する新商品の予告映像を公開した。レゴ スーパーマリオの世界に新たな仲間が！&#129321;お楽しみに！#レゴ #スーパーマリオ pic.twitter.com/geG4KWh4UB— レゴ ジャパン公式 (@LEGO_Group_JP) April 26, 2023公開された映像では