【モデルプレス＝2023/04/24】関ジャニ∞の村上信五とタレントのマツコ・デラックスが出演する日本テレビ系『月曜から夜ふかし』（毎週月曜よる10時〜）の24日放送回では、村上がマツコの発言を暴露した。【写真】マツコが菊池風磨を気に入っている理由◆村上信五、マツコの発言を暴露今回のラインナップは、「この春上京してきた人にインタビューしてみた件」、「全国のご当地問題を調査した件」、「急増する外国人観光客にスマホ
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