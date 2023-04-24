【パリ＝三井美奈】フランス駐在の中国大使が仏民放テレビで、ウクライナの主権に疑義を呈する発言をしたとして、旧ソ連のバルト３国が２３日までに、国内に駐在する中国臨時代理大使を呼び出し、説明を求めるとそれぞれ発表した。問題の発言は、２１日の放送で中国の盧沙野大使が行った。ロシアが２０１４年に併合したウクライナのクリミア半島について尋ねられ、「問題をどうとらえるかだ。クリミアは当初はロシア領だった。ソ連