【MLB】ブリュワーズ5−12レッドソックス（4月23日・日本時間24日／ミルウォーキー）レッドソックスの吉田正尚外野手が「4番・レフト」でスタメン出場し、8回の第4打席に13試合ぶりの今季2号ソロを放つと、打者1巡して回ってきた第5打席にメジャー初となる3号の満塁弾。1イニング2本塁打の離れ業を含め、4打数2安打6打点と大暴れした。また、吉田が試合を終えた後にエンゼルスの大谷翔平投手にも5号ソロが飛び出し、日本人選手が