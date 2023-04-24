会社で次々に生じる多様な問題に対し、どうすれば素早く対処できるようになるのでしょうか？（写真：takeuchi masato／PIXTA）売り上げ不足から単純な業務ミスまで、みなさんの会社でも日々たくさんの問題が生じているのではないでしょうか。次々に生じる多様な問題に対し、どのようにすれば素早く対処できるようになるでしょうか？「現場で起こる問題を解決するには適切な『視点』と『武器』が必要です」と話すのは、数多くの企業